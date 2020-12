(Teleborsa) - Mondo TV ha raggiunto un accordo con Univesal Communication Company, primario distributore russo, per la distribuzione in Russia, Bielorussia, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ucraina, Lituania, Lettonia ed Estonia.



L'accordo - spiega una nota - avrà durata fino a tutto il 2025 e prevede una licenza per la distribuzione delle serie licenziate, in particolare delle 3 stagioni di Sissi, nei paesi anzidetti.



L'accordo prevede il pagamento da parte del distributore di un corrispettivo fisso non particolarmente significativo, ma grazie al supporto dell'importante distributore russo è assicurata una diffusione capillare

della serie, e quindi del brand, nei territori citati.



