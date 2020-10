Mondo TV, porta i MeteoHeroes in Lettonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mondo TV ha raggiunto l'accordo con TV3 Latvia, il principale operatore televisivo e SVOD della regione Baltica, per la sottoscrizione di uncontratto di licenza della serie MeteoHeroes, prodotta da Mondo TV con il Centro Epson Meteo. Con detta licenza saranno concessi alla licenziataria per 3 anni i diritti di sfruttamento televisivo in chiaro in Lettonia e i diritti di sfruttamento digitale nelle diverse declinazioni del VOD in Lituania, Lettonia ed Estonia.Le vendite televisive dei MeteoHeroes proseguono quindi con successo e considerate le trattative in corso si prevede che entro la fine del 2021 i MeteoHereos avranno copertura televisiva in una ventina di paesi. Con la partenza del licensing legato alla serie in Italia a partire da questo autunno, la società è quindi impegnata sul fronte delle vendite televisive per porre le premesse per la seguente espansioneinternazionale anche del licensing.di Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: "I MeteoHereos stanno guadagnando posizioni e si propongono attualmente come programma di punta per il prossimo biennio da cuisia sul fronte televisivo che licensing".