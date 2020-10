Mondo TV, parte servizio VOD dei programmi su Huawei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo l'annuncio in giugno dell'intesa raggiunta da Mondo TV con due società del gruppo Huawei per l'inserimento di 58 proprie serie televisive di animazione sulla piattaforma online della stessa Huawei, Mondo TV fa sapere che Huawei ha confermato il lancio progressivo entro l'anno nei 26 paesi e precisamente in Italia, Spagna, UK, Francia, Germania, Polonia, Svezia, Turchia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Russia, Messico, Colombia, Cile, Filippine, Malesia, Tailandia, Hong Kong, Singapore, India, Giappone, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Sud Africa. Si compie così un ulteriore prestigioso passo nello sviluppo dell'area digitale per il Gruppo Mondo TV.La collaborazione - spiega una nota - prevede un sistema di "revenue share" basato sulla visione delle 58 serie animate oggetto della licenza e appartenenti alla library Mondo TV per due anni dal lancio con possibilità di rinnovo., ha dichiarato: "A pochi giorni dall'annuncio del lancio del canale Samsung [cfr. Comunicato Stampa del 29 settembre 2020], abbiamo ricevuto la conferma della partenza imminente anche del servizio VOD offerto dal gigante cinese che ci dà l'orgoglio di arrivare al pubblico a livello globale con le nostre serie".