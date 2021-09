Mondo TV, nuovo contratto nel settore licensing

1 Minuto di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 12:00







(Teleborsa) - Mondo TV - società quotata sul segmento STAR di Borsa Italia a e attiva nel settore della produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV - ha sottoscritto un nuovo accordo di licensing e merchandising per l'Italia con C.B.F. - Candles & Balloons Factory S.r.l. per la realizzazione e commercializzazione su licenze di alcuni prodotti della categoria "party" aventi come protagonisti i personaggi della serie TV MeteoHereos, coprodotta da Mondo TV con MOPI.



"Il contratto - sottolinea la società in una nota - prevede il pagamento di royalties e fornisce una ulteriore conferma dell'interesse che la serie dei MeteoHeroes sta ricevendo in tutti i settori del mondo del licensing e merchandising".







(Foto: ncassullo / Pixabay)