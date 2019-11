(Teleborsa) - Mondo TV annuncia che sprd.net AG, società attiva nel settore dell'e-commerce, ha acquistato una licenza per i diritti di fabbricazione e vendita on-line di magliette e altri prodotti di merchandising collegati a Sissi, la Giovane Imperatrice, protagonista delle serie prodotte da Mondo TV con il Sole di Carta.



La licenza, di durata biennale, in particolare prevede la vendita on-line in Germania, Austria, Svizzera, Italia e Regno Unito.





