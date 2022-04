Mondo TV, nuova intesa su Robot Trains nella ex Jugoslavia

Giovedì 21 Aprile 2022, 11:30







(Teleborsa) - Mondo TV, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha raggiunto un'intesa preliminare con Menart d.o.o., gruppo di società con sedi in Slovenia, Croazia e Serbia, per la licenza dei diritti di trasmissione TV di Robot Trains di cui già detiene i diritti di distribuzione del giocattolo.



L'intesa avrà durata di tre anni e avrà come copertura i territori di Croazia, Slovenia e Bosnia Erzegovina, con "pagamento di un corrispettivo fisso di licenza, in sé non significativo, ma consentirà il rilancio dei piani di vendita del giocattolo nell'area balcanica della property Robot Trains", si legge in una nota.







(Foto: © Fred Mantel / 123RF)