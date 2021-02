© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mondo TV ha raggiunto con JETSEN HUASHI WANGJU CULTURE MEDIA Co. Ltd, il più grande distributore digitale e new-media di film e fiction televisive in Cina, undelle prime due stagioni di Sissi, la giovane imperatrice, serie coprodotte da Mondo TV con il Sole di Carta.L'accordo - spiega una nota - la cui durata è di, prevede la licenza per la diffusione su piattaforma digitale con le varie modalità di offerta VOD (Video-on-Demand) su tutto il territorio cinese.La licenziataria è parte del gruppo Beijing Jetsen Technology Co. e ha collaborato con oltre duemila società di produzione acquisendo oltre cinquantamila ore di show, cartoni animati e altri programmi di intrattenimento; ha inoltre sviluppato una propria piattaforma diintrattenimento nazionale dedicata al programma educativi per bambini di tutte le età. Huashi Wangju è diventato il principale distributore di licenze per l'offerta digitale di contenuti oltre che fornitore di servizi multimediali in Cina