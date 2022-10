Mondo TV, intesa preliminare in Polonia per la licenza di Agent203

Lunedì 31 Ottobre 2022, 10:30







(Teleborsa) - Mondo TV, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha raggiunto un'intesa preliminare per la licenza a TVP ABC, televisione nazionale polacca rivolta al pubblico "kids" per la diffusione televisiva lineare e i diritti VOD di Agent 203, la serie di animazione in 3D CGI coprodotta con la tedesca Toon2Tango e che vede SuperRTL come commissioning broadcaster.



L'intesa è su un accordo la cui durata è di tre anni e prevede una licenza per la diffusione in esclusiva in territorio e in lingua polacchi, si legge in una nota. L'accordo prevede il pagamento da parte di TVP di un corrispettivo fisso e la presenza della serie sul principale canale nazionale polacco "può fornire un valido strumento per il lancio del licensing nel territorio", viene sottolineato.