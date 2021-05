26 Maggio 2021

(Teleborsa) - Mondo TV, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha comunicato che la controllata Mondo TV Iberoamerica, quotata al segmento BME della Borsa di Madrid, ha pubblicato nella giornata di oggi un proprio comunicato con cui informa l'avvenuto deposito di un progetto di fusione inversa con la sua controllata Mondo TV Producciones Canarias.

Il progetto di fusione inversa, che dovrà essere sottoposto alla approvazione dei soci nella convocanda assemblea, prevede che la fusione avvenga mediante incorporazione della società di Madrid nella controllata società con sede a Tenerife, sottolinea Mondo TV in una nota. Gli obiettivi dell'operazione sono far confluire in un'unica persona giuridica le due società (ottimizzando le reciproche sinergie), migliorare l'efficienza delle rispettive attività sfruttando le conseguenti economie di scala e raggiungere una significativa riduzione dei costi operativi e di struttura.

(Foto: © Fred Mantel / 123RF)