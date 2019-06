Mondo TV France richiede ad Atlas Special Opportunities conversione di dieci bond per un valore di 100.000 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mondo Tv France ha reso noto che nella serata di ieriha richiesto. In base al meccanismo contrattuale saranno quindiLa richiesta si inserisce nell'ambito dell'con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in 10 tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 250 bond convertibili in azioni per un valore di 10.000 euro ciascuno.ulteriorida convertire relativi alle suddette tranche.Il prezzo determinato è risultato essere pari ae, di conseguenza, i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 4.881.541 azioni ordinarie Mondo TV pari a cattualmente in circolazione.Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa entro 15 giorni precedenti la data di oggi.