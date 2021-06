Mondo TV France, ok assemblea a bilancio 2020

Venerdì 25 Giugno 2021, 19:00

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci della Mondo TV France ha approvato i risultati della società al 31 dicembre 2020 redatti secondo i principi contabili internazionali (nonché ai fini della normativa nazionale anche secondo i principi contabili francesi).

I risultati in base ai principi IAS/IFRS hanno evidenziato nel periodo un valore della produzione (dato dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalla capitalizzazione delle serie realizzate internamente e dagli altri ricavi e proventi) di Euro 4.648 migliaia in lieve calo rispetto ai Euro 4.936 migliaia del 2019; il minore valore della produzione rispetto al precedente esercizio è stato determinato dallo slittamento ad inizio 2021 delle consegne dei primi episodi di Disco Dragon previsti per la parte finale dell'anno.

L'assemblea ha approvato il riporto a nuovo del risultato di esercizio 2020.

I soci inoltre erano chiamati a rinnovare il mandato di 4 dei 5 consiglieri in carica, A tal fine è stata presentata una sola lista dal socio di maggioranza Mondo TV S.p.A. dalla quale sono stati tratti tutti i quattro consiglieri. Il Consiglio di amministrazione risulta pertanto attualmente così composto: Sylvie Mahé (già in carica); Eve Baron Charlton; Matteo Corradi; Feliciana Gargano; Carlo Marchetti.

Gargano è in possesso dei requisiti di indipendenza ed è stato valutata positivamente dal Nominated Adviser della Società, così come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il mandato dei 4 nuovi consiglieri andrà a scadenza tra quattro anni, e quindi alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.