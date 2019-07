Mondo TV France, ad Atlas ultima richiesta emissione bond convertibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mondo TV France S.A. ha inviato adunaTale operazione rientra nell'ambito dell'accordo con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, in 10 tranche complessivamente 250 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 10.000 ciascuno.Si rammenta che il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond entro 30 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto Atlas. L'emissione dei bond dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, ovvero entro la data anteriore che potrà essere concordata tra le parti. La Società comunicherà con apposito comunicato l'avvenuta emissione.