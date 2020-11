Mondo TV, espande licensing con un nuovo brand orientato al lifestyle

(Teleborsa) - Mondo TV è stato nominato da parte di Kandi Co. Creations Ltd, una società con sede nel Regno Unito, come rappresentante per il licensing in Spagna e Portogallo del brand "Phat Kandi".

Phat Kandi è un brand che sta riscuotendo un solido successo nel mercato della moda e ha oggi l'obiettivo di replicarlo nella più ampia arena del mercato del licensing grazie alla forza attrattiva del proprio marchio e del proprio stile unico.

L'accordo su Phat Kandi è l'ultima aggiunta a un elenco crescente di mandati di rappresentanza di brand di terze parti che comprende anche già i marchi di successo The Gruffalo e Feisty Pets.

L'accordo, che ha durata fino alla fine del 2023 e prevede il pagamento di commissioni a Mondo TV senza oneri per il Gruppo, presenta il potenziale per essere una nuova fonte di ricavi per la Mondo TV.

