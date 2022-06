Mondo TV, emessi bond convertibili per 2,5 milioni di euro

Lunedì 13 Giugno 2022, 19:00







(Teleborsa) - Mondo TV, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha emesso 10 bond convertibili per un controvalore di 2,5 milioni di euro relativi all'accordo di investimento con Atlas approvato dall'assemblea lo scorso 29 aprile 2022. La prima tranche ha ad oggetto 28 bond, per un controvalore complessivo di 7 milioni di euro, e Atlas si è avvalsa della possibilità di suddividere il pagamento; pertanto, in data odierna sono stati emessi 10 bond, che vanno ad aggiungersi agli 8 bond emessi in data 25 maggio 2022.



In base agli accordi presi, sono stati emessi anche 1.500.000 warrant che danno complessivamente diritto a sottoscrivere fino a 1.500.000 azioni Mondo TV al prezzo di 1,875 euro per azione, per un valore complessivo massimo di 2.812.500 euro.









(Foto: © Fred Mantel / 123RF)