Mondo TV, crescita a doppia cifra dei risultati semestrali

(Teleborsa) - Mondo TV chiude il primo semestre al 30 giugno 2021 con un utile netto di 2,9 milioni in crescita del 16% rispetto al primo semestre 2020. Il valore della produzione è pari a circa Euro 17,5 milioni (+36% rispetto ai 12,9 milioni del primo semestre 2020) con una salita dei ricavi in area europea che passano dal 22% del totale al 30 giugno 2020 al 31% del totale al 31 giugno 2021.



L'Ebitda è pari a circa Euro 12 milioni (+45% rispetto a 8,3 milioni nei primi sei mesi 2020) mentre l'Ebit è pari a circa Euro 4,2 milioni (+17% rispetto a 3,6 milioni nei primi sei mesi 2020).



I ricavi nel periodo si attestano a 15 milioni di Euro con un incremento pari a circa 3,8 milioni di Euro in valore assoluto ed al 34% circa in termini percentuali rispetto agli 11,2 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2020.



La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento netto di 4,1 milioni di Euro ad un indebitamento netto di 3,6 milioni di Euro al 30 giugno 2021 "in larga parte dovuta alla esposizione della Mondo TV France verso il Cofiloisirs per le produzioni in corso, tutti coperti

dai contratti di coproduzione o preacquisto delle televisioni".



Guidance 2021

L'Utile netto consolidato previsto a fine 2021 è pari a circa Euro 5,9 milioni (+34%) rispetto a Euro 4,4 milioni nel 2020.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)