Mondo TV, controllata spagnola estende vendita fiction alla RAI

(Teleborsa) - Mondo TV Studios, controllata spagnola di Mondo TV, ha esteso la vendita di una fiction destinata alla fascia pomeridiana di RAI 1 a ulteriori 100 episodi con estensione della opzione per i successivi 285 episodi già prodotti e disponibili.



Il corrispettivo della vendita - spiega una nota - avrà un impatto significativo sui conti della controllata e del gruppo per il 2023 e nel 2024 e possibilmente per gli anni futuri.



L'importo dovuto da RAI già solo per gli attuali 100 episodi è rilevante per la controllata e, con un margine certo del 30%, avrà effetti rilevanti per la controllata e positivi per tutto il Gruppo sia nel 2023, con la licenza di 60 episodi e nel 2024 con la licenza di 40 episodi.