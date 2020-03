Mondo TV, CdA Mondo TV Iberoamerica approva bilancio 2019

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mondo TV Iberoamérica, controllata di Mondo TV, ha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2019 che si è chiuso con ricavi consolidati che si attestano a 2.414.689,79 (+80,57% rispetto al 2018) mentre l'Ebitda consolidato ritorna ad essere positivo per Euro 1.337.293,35 (negativo per Euro 216.737,40 nel 2018).



L'utile netto consolidato è pari a 107.162,53 (negativo per Euro 5.568.045,87 nel 2018).



La posizione finanziaria netta migliora, scendendo dall'essere negativa per Euro 7.338.813,03 nel 2018 ad essere negativa per Euro 2.139.447,65 nel 2019.



