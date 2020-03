Mondo TV, CdA approva bilancio 2019

(Teleborsa) - Il CdA di Mondo TV ha approvato il bilancio 2019, che chiude con un valore della produzione di 26,7 milioni di euro, in crescita di circa il 20% ed un EBITDA positivo per circa 16,4 milioni. Il risultato netto di competenza del Gruppo evidenzia un utile pari a circa 3,8 milioni nel 2019 rispetto alla perdita netta di 39,5 milioni dell'esercizio 2018. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre il riporto a nuovo dell'utile di esercizio.



Ad oggi non sono previsti impatti significativi derivanti dalla crisi relativa al COVID-19, in quanto la società si è strutturata in modo tale da portare avanti la normale operatività anche con strumenti di lavoro a distanza e non ci sono ad oggi rallentamenti significativi da parte dei fornitori sia nazionali che esteri.









