Mondo TV annuncia primo contratto di licenza con TV satellitare libica

(Teleborsa) - Mondo TV ha siglato uncon la società Al Bareek Company, avente sede ae proprietaria del canale televisivo generalistaper la trasmissione in Medio Oriente e Nord Africa dV, tra cui la prima stagione di, le prime due stagioni in 2D die altre tre serie di terze parti.L'accordo prevede la, senza diritto di esclusiva, in lingua araba per un periodo dia partire dal 15 gennaio 2019.Mondo TV fa sapere che ildi licenza, che per motivi di riservatezza commerciale non è possibile comunicare, è, mentre il contratto rileva in quanto si tratta di un primo contratto per il canale Al Wasat TV Channel Lybia econ il nuovo cliente.