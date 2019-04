Mondo TV annuncia i risultati preliminari del trimestre e corre in Borsa

(Teleborsa) - Il CdA di Mondo TV ha approvato alcuni, che si è chiuso con un, prevalentemente grazie alla vendita della serie Yoohoo a Netflix, al completamento di Robot Trains, all'avanzamento delle produzioni della capogruppo e di Rocky Kwaternaire da parte di Mondo TV France.Ilsi attesta invece, a livello consolidato nel primo trimestre, a, risultando sostanzialmente, che prevede per quest'anno un utile di circa 4,1 milioni.Mondo TV ricorda che il, per arrivare a quasi 10,5 milioni al 2023, mentre l'Ebit era previsto in crescita a 6,7 milioni nel 2019 e 16,9 milioni al 2023. Ilo per arrivare a 44 milioni nel 2023. La società di produzione di cartoons ricorda, però, per quanto riguarda la ripartizione dei ricavi nei vari trimestri, che è previsto per effetto dei piani di produzione delle serie un secondo semestre più forte del primo, con ilTra gli obiettivi economico-finanziari ha valore prioritario il, che è prevista in equilibrio a fine 2019 per poi divenire positiva a partire dal 2020.Ilquotato alla Borsa di Milano è schizzato questa mattina grazie a queste indicazioni e. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,427 e successiva a 1,473. Supporto a 1,381.

