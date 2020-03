(Teleborsa) - Mondo TV ha annunciato la chiusura di un accordo di licensing con la società di Treviso Maikii del gruppo MKI Group, per la fabbricazione e distribuzione in Italia di audio storie collegate a personaggi del fenomeno editoriale The Gruffalo, andato in onda su Rai.



La licenza avrà durata circa triennale, e prevede il pagamento di un ammontare minimo garantito e royalties dopo il superamento della soglia minima.



L'accordo, sebbene di importo in sé non significativo, rappresenta l'ingresso della Mondo TV in un mercato di nicchia ad oggi mai sfruttato dal gruppo, grazie ad una property ben conosciuta sia in Italia che all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA