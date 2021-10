Mondo TV, accordo di licenza in Albania

1 Minuto di Lettura

Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:00







(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto un accordo di licenza su alcuni programmi della propria library con un nuovo cliente in Albania. La società di Tirana Multimedia Entertainment ha infatti acquistato i diritti per la TV in chiaro e a pagamento, oltre che SVOD, di circa 20 serie animate appartenenti alla library della Mondo TV.



La licenza avrà durata di 5 anni e prevede lo sfruttamento dei diritti licenziati nei territori della Albania e del Kosovo.



La licenza prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza interessante considerato il territorio e soprattutto apre una nuova collaborazione con un nuovo cliente in un territorio in cui la Mondo TV non aveva più avviato collaborazioni ad ampio respiro in tempi recenti dimostrando la vitalità della library.