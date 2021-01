(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto un accordo di licenza per la distribuzione di 8 serie e 22 film di animazione appartenenti alla propria library classica con la prestigiosa casa di produzione e distribuzione italiana Minerva Pictures.



Il contratto - spiega una nota - stabilisce la collaborazione tra le due società per la distribuzione dei prodotti della Mondo TV oggetto della licenza sulle piattaforme AVOD, SVOD e TVOD (escluso YouTube) in Italia fino al 31 dicembre 2023, dietro pagamento da parte della licenziataria di una fee di licenza fissa.







