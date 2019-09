Mondo TV, accordo con Manga TV per la library classica

(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto con la milanese Manga TV S.r.l. un contratto di licenza avente ad oggetto lo sfruttamento televisivo di 6 serie della library cosiddetta classica di Mondo TV. Con il nuovo accordo la licenziataria potrà offrire i programmi licenziati in Italia attraverso il proprio canale presente sulla piattaforma pay-tv di Sky Italia e tramite il servizio SVOD messo a disposizione da Sky ai propri abbonati.



La licenza avrà durata di un anno e mezzo con partenza da dicembre 2019 per 3 serie e dal gennaio 2020 per le altre tre serie.



Benché il corrispettivo di licenza non sia in sé significativo, l'accordo rappresenta un primo ritorno della library classica della Mondo TV nell'offerta televisiva in Italia e può rappresentare un momento di ripartenza di questa linea di business che mancava da diversi anni.



