Il gruppo Mondo Convenienza cresce sul mercato europeo ed inaugura il suo primo punto vendita in Spagna. Un primo negozio ha aperto i battenti il 13 giugno scorso a Barcellona presto ne aprirà altri due, un altro a Barcellona ed uno a Madrid. L'azienda fondata nel 1985 da Gianni Carosi, che oggi fattura più di un miliardo di euro, dopo aver aperto lungo la Penisola 38 punti vendita per servire il mercato italiano, decide di puntare sul mercato spagnolo. «È il Paese più simile all'Italia nei gusti di arredamento. In più, il mercato spagnolo ha un ottimo potenziale di crescita» spiega il patron dell'azienda Carosi. Ai tremila dipendenti diretti in Italia e agli oltre cinquemila indiretti si aggiungono i 75 dipendenti della Spagna.

«Il gruppo Mondo Convenienza era oramai pronto per fare un passo in avanti verso nuovi mercati. O si diventa internazionali o un gruppo come il nostro è costretto a vendere» aggiunge Carosi. «Ma noi siamo fieramente un'azienda italiana fondata da una famiglia italiana. Tali vogliamo restare. Ed eccoci dunque qui in Spagna per crescere ancora». «La Spagna rappresenta per noi una nuova sfida e dobbiamo approcciarla con l'umiltà dei novizi che devono imparare, ma anche con la perseveranza di chi ha preso una decisione importante per il suo futuro» conclude Carosi.

