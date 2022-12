Mondelez vende attività gomme da masticare per 1,35 miliardi di dollari

Lunedì 19 Dicembre 2022, 16:30







(Teleborsa) - Mondelez, multinazionale USA attiva nel settore alimentare e proprietaria di brand come Oreo, Ritz Crackers, Milka e Toblerone, ha siglato accordi definitivi per la vendita delle sue attività di gomme da masticare negli Stati Uniti, in Canada e in Europa a Perfetti Van Melle Group, uno dei principali produttori europei di gomme e dolciumi. Il prezzo di acquisto complessivo è di 1,35 miliardi di dollari (15 volte l'equivalente dell'EBITDA stimato per l'anno in corso).



La cessione fa avanzare la strategia di rimodellamento del portafoglio della società, come delineato durante l'Investor Day di maggio, consentendo una maggiore attenzione alla crescita e al reinvestimento nelle sue principali categorie di cioccolato, biscotti e snack da forno.



La strategia Vision 2030 di Mondelez mira a generare il 90% dei ricavi da cioccolato e biscotti, compresi gli snack da forno, categorie identificate con significative opportunità di crescita per l'azienda, rispetto al 59% nel 2012 e all'80% di oggi.