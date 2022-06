Mondelez acquista Clif Bar & Company per 2,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Mondelez, multinazionale USA attiva nel settore alimentare e proprietaria di brand come Oreo, Ritz Crackers, Milka e Toblerone, ha siglato un accordo per acquisire Clif Bar & Company, produttore statunitense di barrette energetiche con ingredienti biologici, per 2,9 miliardi di dollari. L'acquisizione dei marchiCLIF, LUNA e CLIF Kid espande l'attività globale di snack bar di Mondelez a oltre 1 miliardo di dollari. Questa acquisizione fa avanzare "la strategia dell'azienda di rimodellare il proprio portafoglio per sostenere una crescita più elevata a lungo termine", si legge in una nota.

"Questa transazione fa avanzare ulteriormente la nostra ambizione di guidare il futuro degli snack di cioccolato, biscotti e snack da forno mentre continuiamo a scalare la nostra attività di snack bar in forte crescita", ha affermato il CEO Dirk Van de Put. "In qualità di leader e innovatore nel benessere e negli spuntini sostenibili negli Stati Uniti, Clif Bar & Company incarna il nostro obiettivo di "consentire alle persone di fare uno spuntino giusto", ha aggiunto.

Mondelez prevede che la transazione aumenterà i ricavi nel secondo anno e creerà sinergie di costo utilizzando la scala globale e nordamericana di Mondelez per espandere la distribuzione delle vendite di Clif e ottenere un'ulteriore penetrazione nei clienti e nei canali esistenti e nuovi negli Stati Uniti.