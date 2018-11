Mondadori riduce la perdita nei nove mesi. Giù il titolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell'esercizio 2018 il Gruppo Mondadori ha registrato, principalmente per la performance dell'area Periodici Italia determinata dalla prosecuzione dei trend negativi dei mercati di riferimento a livello diffusionale e pubblicitario. Il resoconto intermedio di gestione al 30.09.2018 è redatto coerentemente al principio IFRS 5 - specifica la società - esponendo i valori relativi a Mondadori France nella voce "Risultato delle attività in dismissione", considerando che il buon esito della negoziazione comporterebbe l'uscita del Gruppo Mondadori dal mercato francese dell'editoria periodica., rispetto ai 31,2 milioni del 30 settembre 2017., attestandosi a -209,3 milioni di euro rispetto ai -256 milioni del 30 settembre 2017, per effetto della positiva generazione di cassa del Gruppo per circa 47 milioni di euro.: Alla luce della discontinuità relativa alle attività francesi, del contesto di riferimento attuale e dell'andamento della gestione nei nove mesi dell'anno, le stime per l'esercizio 2018, precedentemente comunicate al mercato, prevedono per il perimetro delle attività in continuità:rispetto al 2017 per maggiori componenti non ordinarie negative.(55/60 milioni di euro includendo anche le attività in dismissione)., principalmente per la performance dell'area Periodici Italia derivante dai trend negativi dei mercati di riferimento.