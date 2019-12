Mondadori, perfeziona cessione 5 magazine a Stile Italia Edizioni

(Teleborsa) - Arnoldo Mondadori Editore ha perfezionato la cessione dei magazine Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle a Stile Italia Edizioni, società di nuova costituzione partecipata al 75% da La Verità e al 25% da Arnoldo Mondadori Editore. Lo comunica la stessa società aggiungendo che gli effetti di tale operazione decorreranno dal 31 dicembre 2019.



L'accordo, informa una nota, prevede un earn out a favore di Arnoldo Mondadori Editore nonché meccanismi di Put/Call in relazione alla partecipazione del 25% detenuta da Arnoldo Mondadori Editore nella NewCo.



Le attività relative alle cinque testate in oggetto hanno registrato nel 2018 ricavi per 22,4 milioni di euro.



L'operazione si inserisce nella strategia di focalizzazione del Gruppo sui core business attraverso le società Mondadori Libri, Mondadori Retail e Mondadori Media.











