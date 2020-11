Mondadori migliora outlook dopo risultati 9 mesi, lascia Ad Mauri

(Teleborsa) - Mondadori chiude i primi nove mesi dell'anno con utile netto di 18 milioni di euro, rispetto ai 23,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019 (che includeva anche il risultato di 1,1 milioni di euro derivante dalle attività dismesse relative a Mondadori France).

I ricavi consolidati del Gruppo si sono attestati a 541,9 milioni di euro, con una contrazione del 17,8% circa rispetto ai 658,9 milioni di euro dell'esercizio precedente, mentre l''EBITDA adjusted del periodo in esame è stato pari a 71 milioni di euro, in calo di 12,4 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2019.

L'indebitamento netto (ante IFRS16) è risultato, al 30 settembre 2020, pari a -82,3 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai -110,4 milioni dello stesso periodo del 2019 (+28,1 milioni di euro)

L'andamento positivo registrato nel terzo trimestre da tutti i business del Gruppo, nonostante l'inevitabile prudenza indotta dall'incerto quadro epidemico e dagli impatti che questo potrebbe avere sulla stagione natalizia, incrementa la fiducia nel superamento dei target che il Gruppo aveva indicato in occasione dell'approvazione dei risultati semestrali. Sono ora attesi ricavi in contrazione fra il 16% ed il 18%, un EBITDA margin adjusted al 12% ed una posizione finanziaria netta in sensibile miglioramento rispetto al precedente esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto con rammarico della decisione dell'Ad Ernesto Mauri di lasciare l'incarico, portando a

termine il proprio mandato con la scadenza naturale degli organi societari e l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsti per l'aprile 2021.

Mauri ha motivato tale decisione spiegando al Consiglio di ritenere di aver portato a compimento un decisivo percorso di rilancio e riposizionamento strategico. Su proposta del Presidente Marina Berlusconi è stato quindi nominato in sostituzione Antonio Porro, attuale Amministratore delegato di Mondadori Libri, per il ruolo di futuro Amministratore delegato del Gruppo Mondadori.

