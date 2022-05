Mondadori, Intesa Sanpaolo conferma Buy su guidance positiva

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ridotto a 2,6 euro per azione (da 3 euro) il prezzo obiettivo su Mondadori, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, mantenendo il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha diffuso i dati del primo trimestre del 2022 e ha confermato le stime precedentemente comunicate. "In un trimestre stagionale debole, Mondadori ha prodotto risultati leggermente migliori delle nostre stime - scrivono gli analisti - Ancora più importante, ha confermato la guidance per l'esercizio 2022 poiché prevede di compensare il maggiore impatto dell'aumento dei costi della carta con maggiori risparmi sui costi".

"Ribadiamo la nostra opinione che Mondadori abbia un prezzo errato, in quanto scambia come se fosse una società di media piuttosto che come editore di libri, anche se l'86% del suo EBITDA dovrebbe derivare da libri nel 2022 - viene sottolineato nella ricerca - Questo, combinato con le sue prospettive di fusioni e acquisizioni e il ripristino della politica dei dividendi, ci rende fiduciosi sulla nostra raccomandazione Buy".

Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda il 2022 con ricavi per 866,7 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 128 milioni di euro e un utile netto di 49,1 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 922,9 milioni di euro, 140,9 milioni di euro e 55,9 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi per 931,8 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 144 milioni di euro e un utile netto di 59 milioni di euro.