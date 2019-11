Mondadori in utile nei nove mesi. Ricavi stabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Mondadori nei primi nove mesi del 2019 ha registratoe undelle attività in continuità ante IFRS 16, superando gli obiettivi attesi.(+9,6 milioni di euro) rispetto ai 15,8 milioni di euro del 30 settembre 2018. Considerando il risultato netto delle attività dismesse, il risultato netto del Gruppo è pari a 23,1 milioni di euro, rispetto a -181,5 milioni di euro del 2018, che includeva l'impatto dell'adeguamento al fair value di Mondadori France pari a circa -200 milioni di euro.del Gruppo ante IFRS 16 si è attestata a -110,4 milioni di euro, in miglioramento di circa 99 milioni di euro rispetto ai 209,3 milioni di euro al 30 settembre 2018, per effetto della continua generazione di cassa ordinaria delle attività in continuità pari a 52,5 milioni di euro.La posizione finanziaria netta del Gruppo IFRS 16 è pari a -209,5 milioni di euro., a perimetro attuale, consentono di confermare a livello consolidato ricavi in leggera contrazione (stabili a livello omogeneo,dopo numerosi anni di flessione) e un EBITDA adjusted no IFRS 16 in crescita single digit rispetto al 2018.In frenata il titolo a Piazza Affari: -0,98%.