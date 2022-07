Mondadori cede 51% Press-di per accorciare filiera distributiva

Giovedì 7 Luglio 2022, 14:00







(Teleborsa) - Mondadori, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha finalizzato la cessione ad Artoni Group e SRH, due dei più importanti operatori attivi nella distribuzione locale di stampa quotidiana e periodica, del 51% del capitale sociale di Press-di Distribuzione Stampa e Multimedia, la società che opera nella distribuzione nazionale di periodici e quotidiani per il gruppo Mondadori e per oltre 90 editori terzi.



L'operazione ha l'obiettivo di incrementare l'efficienza e conseguire sinergie tramite un processo di integrazione verticale nel settore, attraverso il coinvolgimento di operatori specializzati. Non ci saranno variazioni delle condizioni contrattuali già applicate alle attività di distribuzione. Confermato Righel Anglois nel ruolo di amministratore delegato.



La cessione del 51% di Press-di, che nell'esercizio 2021 ha contribuito ai ricavi consolidati del gruppo Mondadori per circa 29 milioni di euro, prevede un corrispettivo di 1,5 milioni di euro. Pertanto, non determinerà alcun impatto sulla guidance di gruppo per l'esercizio 2022.