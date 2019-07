Mondadori annuncia closing vendita Mondadori France

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Arnoldo Mondadori Editore ha finalizzato la, in esecuzione dell'accordo sottoscritto lo scorso 19 aprile. Ildell'operazione è pari a(cash free/debt free), al quale si aggiunge undi euro.Con questa operazione il Gruppo Mondadori completa un'ulteriore fase nel, che prevede la crescentenonché il perseguimento dello sviluppo di nuove aree di attività.Contestualmente al perfezionamento della cessione di Mondadori France, Arnoldo Mondadori Editore ha provveduto in data odierna apari a 100 milioni di euro, sottoscritta in data 22 dicembre 2017 con une (Banca Popolare di Milano, Intesa San Paolo e Unicredi) nell'ambito del contratto di finanziamento con scadenza dicembre 2022.