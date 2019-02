Moncler, utile 2018 cresce del 33%

(Teleborsa) - Moncler ha chiuso il 2018 con ricavi a 1,42 miliardi (+22% a tassi di cambio costanti e +19% a cambi correnti).



L'Ebitda adjusted si attesta a 500,2 milioni (411,6 nel 2017) mentre l'utile netto sale del 33% a 332,4 milioni di euro.



Il CdA ha proposto un dividendo di 0,40 euro per azione.



"Sappiamo che nei prossimi mesi le incertezze economiche e geopolitiche potrebbero rendere il sentiero più ripido - ha spiegato Remo Ruffini, presidente e ad dopo aver espresso soddisfazione - ma ritengo sia proprio nelle difficoltà che si diventa più forti. Continueremo ad investire in Moncler, un marchio unico, capace di parlare a tanti consumatori differenti in tutto il mondo e da sempre aperto ed inclusivo".