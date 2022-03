Moncler, temporaneamente sospese tutte attività commerciali Russia

(Teleborsa) - Moncler ha affermato che sono state temporaneamente sospese tutte le attività commerciali in Russia, in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina. L'azienda di lusso italiana quotata su Euronext Milan è presente nei due paesi con siti e-commerce dedicati e per il marchio Moncler anche con due negozi gestiti direttamente (DOS) e tre negozi monomarca wholesale (SiS). Inoltre, il gruppo conta circa 100 clienti wholesale multimarca (doors). L'esposizione totale ai due paesi nell'esercizio 2021, includendo anche i ricavi generati dai turisti russi che acquistano al di fuori della Russia, è stata inferiore al 2% del fatturato. "Pur rimanendo molto elevata l'incertezza sull'evolversi della situazione e sulle possibili ripercussioni a livello macroeconomico mondiale, al momento non si prevedono conseguenze significative sui risultati dell'esercizio 2022", si legge in una nota.

L'aggiornata mento è arrivato in occasione dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del bilancio 2021, che si è chiuso con i numeri già comunicati al mercato lo scorso 24 febbraio. I ricavi consolidati sono stati pari a 2.046,1 milioni di euro, l'utile netto di gruppo (al netto degli effetti una tantum del consolidamento di Stone Island) è stato pari a 411,4 milioni di euro nel 2021, mentre la posizione finanziaria netta è stata positiva e pari a 729 ,6 milioni di euro, dopo il pagamento di 551,2 milioni di euro per la transazione Stone Island.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo relativo all'esercizio 2021, pari a 0,60 euro per azione ordinaria, equivalente a complessivi 161,7 milioni di euro, con un pay-out ratio del 41% sull'utile netto consolidato. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 25 maggio 2022 (data stacco cedola 23 maggio 2022 e record date 24 maggio 2022).

Sempre in relazione al conflitto in Est Europa, Moncler ha aggiunto che non acquista materie prime in Ucraina o in Russia, né usa terzisti ivi situati. Attualmente sia il sito produttivo diretto di Bacau, in Romania, che tutti i produttori terzi situati nelle aree limitrofe, stanno operando senza interruzioni riferibili al conflitto in Ucraina. Inoltre, sebbene a livello logistico l'attuale situazione potrebbe avere delle ripercussioni sul sistema de i trasporti e causare eventuali ritardi nelle spedizioni delle merci, al momento non si riscontrano criticità rilevanti. Con riferimento all'incremento dei costi di produzione e ai possibili aumenti dei costi logistici, il gruppo non si aspetta impatti a livello di profittabilità nell'esercizio 2022.