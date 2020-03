(Teleborsa) - Moncler comunica che, a fronte dell'emergenza Covid-19 ed in considerazione dei provvedimenti normativi emanati per contenere gli effetti della situazione emergenziale, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, fissata in unica convocazione per il 22 aprile 2020 è revocata.



L'Assemblea sia nella parte ordinaria che straordinaria - si precisa - sarà riconvocata in altra data, sempre in un'unica convocazionee nelle modalità che si riterranno più appropriate. © RIPRODUZIONE RISERVATA