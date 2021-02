(Teleborsa) - Ottima performance per Moncler, che scambia in rialzo del 5,50%, confermando la buona intonazione dell'avvio.



Il titolo, infatti, fin dalle prime contrattazioni ha mostrato un buon progresso forte dei risultati 2020 annunciati la vigilia. All'indomani dei risultati, alcuni broker ne rivedono al rialzo il target price.



Si tratta di UBS che ha confermato il giudizio "Neutral" portando il prezzo obiettivo a 51 euro dai 49 indicati in precedenza. Per Kepler Cheuvreux il target price è 58 euro contro i 44 euro precedenti, mentre la raccomandazione sul titolo è "hold". Stessa valutazione per Equita (Hold) che indica 50 euro il target price.



