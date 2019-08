Moncler, nuova location per la travel boutique nell'aeroporto di Hong Kong

(Teleborsa) - Moncler annuncia la relocation della sua boutique presso l'Aeroporto Internazionale di Hong Kong, nel cuore della vibrante East Hall. Il nuovo spazio occupa un intero piano, con un'area di vendita di circa 100 metri quadri che riflette perfettamente l'estetica distintiva di Moncler rimanendo fedele alla tradizione della Maison. Il nuovo spazio presenta marmo nero con venature bianco oro per pavimenti e facciata, si distingue per il ricercato mix di materiali; il risultato è una shopping experience unica.



All'interno della nuova boutique sono presenti tutte le collezioni Moncler.



La notizia non solleva il titolo dal peso delle vendite a Piazza Affari, dove mostra un ribasso del 2,11%.









