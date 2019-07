Moncler inaugura nuova travel boutique all'aeroporto di Zurigo

(Teleborsa) - Una nuova apertura, ad affermare come la potenza del marchio Moncler sia da tempo in ascesa continua. La maison del lusso inaugura la sua prima boutique monomarca all'interno dell'Aeroporto Internazionale di Zurigo.



Un passo in avanti nello sviluppo dei canali di distribuzioni, da parte del marchio francese, consolidandosi nelle maggiori città del mondo. L'apertura conferma l'estetica distintiva dello stile di Moncler, restando fedele alle tradizioni e all'heritage della Maison. All'interno della boutique, oltre alla boiserie in legno nero e il soffitto grigio perla arricchito da rifiniture in legno, sono presenti tutte le collezioni Moncler.



© RIPRODUZIONE RISERVATA