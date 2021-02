(Teleborsa) - Gli analisti di Société Générale e di Deutsche Bank hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo su Moncler portandolo, rispettivamente a 59 e 52 euro. Il giudizio è confermato "hold" per l'ufficio studi della banca tedesca, mentre per Société Générale è "buy".



Intanto, sul listino milanese, ottima performance per Moncler che si attesta a 52,78 euro, con un aumento del 4,35%.







