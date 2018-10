Moncler, fatturato in salita nei primi nove mesi dell'anno

(Teleborsa) - Fatturato in salita per Moncler che chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati pari a 872,7 milioni di euro in crescita del 18% a cambi correnti e del 23% a cambi costanti rispetto ai 736,8 milioni dei primi nove mesi 2017.



Nel terzo trimestre la crescita è stata del 15% a cambi correnti, del 18% a cambi costanti. I risultati sono in linea con le attese degli analisti. I ricavi retail sono stati 597,3 milioni (+25%), quelli wholesale 275,4 milioni (+6%). I punti vendita monomarca diretti sono arrivati a 214 unità dai 201 della fine dell'anno scorso.



"Conseguire un'ulteriore crescita del 18% anche nel terzo trimestre, nonostante basi di confronto sempre più sfidanti, è un risultato eccezionale che conferma la bontà della nostra strategia". E' quanto ha dichiarato Remo Ruffini Amministratore delegato di Moncler. © RIPRODUZIONE RISERVATA