Moncler brilla a Piazza Affari con ipotesi Kering

(Teleborsa) - Acquisti a piene mani sul settore del lusso sostenuti dalle voci di colloqui esplorativi tra kering e Moncler per una possibile acquisizione dell'azienda italiana da parte del colosso francese.



Il denaro investe con prepotenza il titolo Moncler che guadagna oltre 10 punti percentuali a Piazza Affari collocandosi in cima al principale paniere. Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda nota per i piumini rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Più contenuta la salita delle azioni Kering che sulla piazza di Parigi (CAC40) segnano un rialzo dell'1,67%.



Tra i player del comparto, denaro su Salvatore Ferragamo che guadagna il 4% e Tod's che avanza del 4,33%.







