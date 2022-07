Moncler, analisti rivedono target price in attesa risultati Q2

(Teleborsa) - Occhi puntati su Moncler, dopo la revisione delle raccomandazioni degli analisti e in attesa di conoscere i risultati del secondo trimestre (che verranno annunciati il 27 luglio dopo la chiusura della Borsa). RBC ha alzato il rating sul titolo a "Sector perform" da "Underperform", ma ha tagliato il suo prezzo obiettivo a 47 euro da 60 euro. Equita ha confermato il giudizio a "Buy", ma ha abbassato il target price a 62 euro per azione (-7%) per l'aumento dei tassi.

"La società ci appare cautamente ottimista per l'anno fiscale in corso, sulla base delle prospettive di accelerazione attesa del business nel secondo semestre, sia per il marchio Moncler che per il marchio Stone Island, nonché agli aumenti prezzo incorporati nelle collezioni Aut/Inv", scrivono gli analisti di Equita. In generale, pensano che la società guidata da Remo Ruffini offra "un'attraente combinazione di qualità del business, pricing power, momentum sugli utili, solidi drivers di crescita (sviluppo di Stone Island, continuo ampliamento dell'offerta e della rete per Moncler)".

A fine giugno, HSBC aveva aggiornato il suo rating sul titolo da "Hold" a "Buy", mantenendo il prezzo target corrispondente a 53 euro per azione.