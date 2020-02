(Teleborsa) -

Zurich Italia ha lanciato Zurich4Care, innovativo modello di business assicurativo per le polizze Long Term Care dedicate alla non autosufficienza.



Il prodotto di Zurich porta la mutualità e il concetto base della sharing economy, la condivisione, al settore assicurativo, come ha spiegato, Dario Moltrasio a.d. Zurich Investment Life a TLB in occasione della presentazione alla stampa.



"È un innovativo modello di business che presenta al consumatore italiano una novità assoluta: utilizziamo il modello del gruppo di acquisto, già sviluppato in altri settori merceologici, e lo portiamo per la prima volta nel settore assicurativo per coperture di tipo Long Term Care", ha dichiarato Moltrasio.



"A oggi ci sono 4 milioni di persone non autosufficienti in Italia e la spesa delle famiglie per l'acquisto di coperture di questo tipo è veramente molto bassa: parliamo dello 0,1% sul totale dei premi assicurativi in Italia", ha aggiunto sottolineando come il tema sia un "fenomeno sociale vero che pesa sul bilancio delle famiglie".





"È inutile tenere il rischio in casa e accantonare i risparmi per assistere un familiare non autosufficiente:. Oggi - continua l'ad Zurich Investment Life - per assicurare un autosufficiente di 50 anni in buona salute servono circa 700 euro all'anno. Per molte famiglie è un prezzo troppo elevato. Con la nostra offerta, grazie al concetto di mutualità il costo scende a circa 120 euro annuo".. "Abbiamo definito un, siano essi dipendenti di un'azienda o iscritti a un'associazione di categoria di qualsiasi natura e di qualsiasi tipo:", aggiunge Moltrasio.Ad abbassare il costo anche la scelta di. "Il concetto di gruppo d'acquisto e mutualità può funzionare solo con un modello completamente basato sul rapporto digitale con il cliente", sottolinea Moltrasio, evidenziando come "per Zurich sia una grandissima novità"."La mutualità dà due benefici: uno è di prezzo, il secondo è di burocrazia.", ricorda l'ad che ha definito"Abbiamo già circa 600 assicurati ma la cosa più interessante è il- conclude Moltrasio - Abbiamo grosse associazioni con centinaia di migliaia di aderenti che stanno guardando a questa iniziativa con grandissimo interesse".