(Teleborsa) - MolMed ha siglato un accordo di sviluppo e fornitura con Autolus Therapeutics, società biofarmaceutica americana focalizzata sullo sviluppo di terapie "T cell" di ultima generazione per il trattamento del cancro.



In base all'accordo, pluriennale, MolMed svilupperà e fornirà vettori virali per alcuni progetti CAR-T di Autolus destinati a studi clinici e, potenzialmente, al mercato.



Riccardo Palmisano, CEO di MolMed, ha affermaot che "questa partnership conferma l'eccellenza riconosciuta a MolMed nella fornitura di

servizi GMP e rafforza ulteriormente il posizionamento strategico della Società come uno dei principali player CDMO nel settore cell & gene, contribuendo al suo percorso di crescita sostenibile e redditività". © RIPRODUZIONE RISERVATA