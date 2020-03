Molmed, la giapponese Agc lancia opa sul 100%. Ok di Fininvest, titoli in volo

Ultimo aggiornamento: 13:29

La giapponese Agc (gruppo Mitsubishi) lancia un'opa su MolMed, l'azienda di biotenologie focalizzatasulle terapie geniche e cellulari per la cura del cancro e malattie rare a 0,518 per azione, con un premio del 110% rispetto al prezzo registrato nella seduta di ieri (0,24 euro) e valorizza l'intera società con sede in via Olgettina a Milano, dove è nata nel 2004 come start up dell'ospedale San Raffaele, 240 milioni di euro.Fininvest, socio di maggior peso di Molmed con il 23% della società, si è già impegnato ad aderire all'opa con l'intera sua quota. Il cda della società milense deve invece ancora esprimersi sull'offerta, che comunque non viene considerata ostile.Il corrispettiva offerto dal gruppo giapponese è ben sopra della media ponderata registrata negli ultimi tre mesi dal titolo Molmed (+43,9%). L'esborso dell'opa sarà coperto con fondi già disponibili da Agc. In Borsa oggi il rialzo di Molmed è stratosferico (+84% a 0,477 euro) ma ancora distante dagli 0,518 euro messi sul piatto dal gruppo Agc.L'azienda con base a Tokyo intende promuovere l'Opa tramite una newco, ma se a causa della pandemia di coronavirus non riuscisse a costituire la società veicolo in tempo utile per il deposito del documento d'offerta, sarà la stessa società giapponese o una sua controllata a promuovere l'offerta. L'obiettivo è ritirare Molmed dal listino dove è quotata sul mercato Mta raggiungendo in prima battuta con l'opa almeno il66,6% del capitale.Per beneficare di future opportunità di sviluppo e di crescita nonché a una guida strategica per valorizzare il business nel medio-lungo termine, Agc ritiene che l'obiettivo possa essere più facilmente perseguito con una base azionaria più ristretta.In ogni caso il coronavirus resta una incognita segnalata fra le condizioni alle quali è subordinata l'offerta, dato che, sebbene Covid-19 «sia un fenomeno di pubblico dominio alla data odierna, può comportare conseguenze che non sono attualmente prevedibili in alcun modo in alcuna area di business», comportando cambiamenti alla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di Molmed.