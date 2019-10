MolMed, ok Lombardia a finanziamento col MiSE per NUCAR

(Teleborsa) - La Giunta della Regione Lombardia ha approvato lo schema di "accordo per l'innovazione" tra la Regione stessa, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e MolMed, avente per oggetto un co-finanziamento, nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno delle spese di ricerca di MolMed nel settore dei CAR (Chimeric Antigen Receptor).



La delibera della Regione si inserisce in un più ampio processo di approvazione del finanziamento del progetto denominato "Nuove terapie CAR per il trattamento dei pazienti oncologici (NUCAR)" presentato dall'azienda biotecnologica al MiSE per accedere al "Fondo per la crescita sostenibile", attualmente in corso e il cui esito è subordinato alla presentazione dei progetti definitivi da parte di MolMed e alla loro approvazione da parte del MiSE.