Modifica attività essenziale, CNA preoccupata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per l'esito del confronto tra Governo e sindacati per la modifica dell'elenco delle attività produttive essenziali dopo appena 48 ore dal Dpcm del 22 marzo. La Confederazione stigmatizza il merito e il metodo. La lista individuata nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio rappresenta unche rispetta lache devono poter disporre di beni e servizi essenziali, dai prodotti alimentari a quelli sanitari. La complessità delle filiere, l'elevato livello di esternalizzazioni da parte di tutte lela profonda integrazione del sistema produttivo rendono alquantoLo scrive CNA in una nota ricordando che le associazioni datoriali e i sindacati, sotto la regia del Governo, il 14 marzo hanno condiviso e sottoscritto un protocollo cheE' irragionevole - prosegue la nota - che la modifica dell'allegato sia avvenuta sotto la minaccia diin questa fase di emergenza, èE' altresì inaccettabile l'idea che alcuni si ergano a garanti della salute pubblica che spetta alle istituzioni competenti verso le quali tutti dobbiamo avere la massima fiducia.CNA segnala inoltre iche si potranno generare dalla misura secondo cui i Prefetti dovranno consultare le organizzazioni sindacali per definire quali imprese svolgono attività essenziali pur non essendo inserite nell'elenco."L'Italia sta vivendo una fase di estrema emergenza e c'è assoluto bisogno di una catena di comando chiara, coerente e univoca, ancorata ai valori democratici e al dettato costituzionale. Il rischio è quello che inizi a serpeggiare il, conclude la nota.