6 Maggio 2021

(Teleborsa) - La società biotech Moderna, il cui vaccino a mRNA contro la Covid-19 è in uso anche in Italia, ha annunciato oggi i primi dati iniziali del suo studio di fase 2 sulla terza dose "booster", ovvero una terza iniezione di vaccino anti-Covid che sarà utile per immunizzarsi nei confronti della nuove varianti. La società ha detto che una singola dose da 50 microgrammi somministrata come richiamo a individui precedentemente vaccinati ha aumentato le risposte anticorpali neutralizzanti contro il virus originale, nonché contro le varianti B.1.351 e la P.1, individuate in Sud Africa e Brasile.

"Mentre cerchiamo di sconfiggere la pandemia in corso, rimaniamo impegnati a essere proattivi man mano che il virus si evolve - ha affermato Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna - Siamo incoraggiati da questi nuovi dati, che rafforzano la nostra fiducia nel fatto che la nostra strategia di richiamo dovrebbe essere protettiva contro queste nuove varianti rilevate. Il forte e rapido aumento dei titoli anticorpali a livelli superiori alla vaccinazione primaria dimostra anche chiaramente la capacità dell'mRNA-1273 di indurre la memoria immunitaria".

"La nostra piattaforma mRNA consente la progettazione rapida di vaccini candidati che incorporano mutazioni virali chiave, consentendo potenzialmente uno sviluppo più rapido di futuri vaccini alternativi abbinati a varianti, qualora fossero necessari - ha aggiunto - Non vediamo l'ora di condividere i dati sul nostro candidato booster multivalente, mRNA-1273.211, quando sarà disponibile". I profili di sicurezza e tollerabilità dopo le iniezioni di della terza dose sono state generalmente paragonabili a quelli osservati dopo la seconda dose negli studi di Fase 2 e Fase 3 riportati in precedenza, sottolinea la società.